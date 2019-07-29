تراند اليوم : ورد الآن: دولة نووية تدخل على الخط في الازمة اليمنية وتقدم هذا الحل لوقف الحرب وحل شامل والذي سينال اعجاب السعودية وايران ويثير فرح اليمنيين

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: دولة نووية تدخل على الخط في الازمة اليمنية وتقدم هذا الحل لوقف الحرب وحل شامل والذي سينال اعجاب السعودية وايران ويثير فرح اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قدمت باكستان مقترحاً لتسوية سياسية في اليمن تكون هي وإيران والسعودية والإمارات الشركاء الرئيسيين فيها.



واعتبر المقترح أن باكستان هي الخيار الأمثل لإنهاء الحرب بناء على ما تتمتع به من علاقات مع كل من إيران والسعودية، وفقاً لما نشرته، أمس، صحيفة "باكستان اليوم"..

وذكرت الصحيفة أنه "يمكن لباكستان أن تقترح اتفاق سلام يضمن تنمية اليمن وزيادة التجارة بين الدول الثلاث للحد من النزاعات في المستقبل".

شاهد أيضاً:

Advertisements

); });

ونصت المبادرة على أن تخضع المناطق اليمنية المتنازع عليها لـ "سيطرة مشتركة"، بحيث يمكن "للمواطنين اليمنيين الدخول والخروج بحرية في كافة المدن".

وجاء في نص المقترح "المملكة العربية السعودية ستتولى مهمة إعادة البيوت المتهدمة والمرافق ومصانع معالجة النفط في المناطق المتنازع عليها، وإنعاش حركة التجارة، ويمكن ربط المدن الداخلية بمدن الميناء عبر السكك الحديدية، وهنا سيطلب من إيران تطوير الموانئ والمدن الساحلية لرفع قدرة نقل النفط والبضائع".

وعرضت باكستان تمديد الطريق الدولي الكبير "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" ليشمل عُمان واليمن، مع ربطه بإيران والمملكة العربية السعودية، وسيتكون المسار من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب.

وقالت: "من اليمن يمكن تمديد الطريق إلى أفريقيا عبر جيبوتي، هذا من شأنه أن يربط الممر الصيني الباكستاني بأفريقيا، في حين أن التجارة الأفريقية سوف تنتقل بسهولة عبر الموانئ والسكك الحديدية الجديدة في اليمن".

وأضافت الصحيفة: "من منطلقات إنسانية بحتة يمكن إطلاق مشروع المساعدات المالية المقدمة لليمن من الإخوة في الدم، يتعين على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توفير الأدوية المجانية والتعليم لليمن لمدة خمس سنوات على الأقل".

وتابعت: "كذلك تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية وشركاء التحالف الآخرون المساعدة في إعادة بناء اليمن.. إن مقترح السلام هذا لن يضمن السلام من خلال التجارة فحسب، بل سيساعد أيضاً العديد من المسلمين في العديد من البلدان وينهي حرب المسلمين في اليمن".