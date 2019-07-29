تراند اليوم : لأول مرة اطلاق معرض ‘‘رقص’’ للرجال والنساء في السعودية .. شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو)

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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة اطلاق معرض ‘‘رقص’’ للرجال والنساء في السعودية .. شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف المعهد السعودي للفنون “مسك” عن إطلاق معرض للرقص الشعبي في المنطقة الجنوبية في المملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها.
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ونشر معهد مسك للفنون عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو وصوراً للفعالية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وأظهرت مقاطع الفيديو صوراً لفرق من الرجال والنساء وهم يؤدون رقصات شعبية بشكل منفصل تعود إلى تراث المنطقة الجنوبية في المملكة.
وقال معهد مسك في تغريدة له: “بوصلتُنا تُشير باتجاه الجنوب .. في الحدث الأول مِن نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، موثقاً تُراث فنّي أصيل وعريق بصورة جديدة ومختلفة”.
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خطوة بخطوة وعلى مرأى من أعينكم سنحوّل إرثنا إلى عملٍ فنّي.— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019
قريباً.. كن جزءاً من متعة حيّة#معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/gqbg7qlDAS
Misk Art Institute | معهد مسك للفنون
خطوة بخطوة وعلى مرأى من أعينكم سنحوّل إرثنا إلى عملٍ فنّي.
قريباً.. كن جزءاً من متعة حيّة#معرض_الخطوة #حنا_فوق
خطوة بخطوة وعلى مرأى من أعينكم سنحوّل إرثنا إلى عملٍ فنّي.— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019
قريباً.. كن جزءاً من متعة حيّة#معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/gqbg7qlDAS
خطوة بخطوة وعلى مرأى من أعينكم سنحوّل إرثنا إلى عملٍ فنّي.— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019
قريباً.. كن جزءاً من متعة حيّة#معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/gqbg7qlDAS
خطوة بخطوة وعلى مرأى من أعينكم سنحوّل إرثنا إلى عملٍ فنّي.— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019
قريباً.. كن جزءاً من متعة حيّة#معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/gqbg7qlDAS
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