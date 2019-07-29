تراند اليوم : هل تذكرون الفنانة ‘‘سمية الخشاب’’ التي كرمتها السعودية بدرع الرسول؟ شاهدوا ماذا فعلت اليوم على الشاطئ وألهبت مشاعر الملايين (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمقاطع فيديو لها أثناء تواجدها فى المغرب بعد تكريمها فى مهرجان سينما الشاطئ. وظهرت سمية الخشاب فى أول فيديو و هى ترتدى العباءة المغربية و ترقص على الأغانى المغربية، وفى الفيديو الثانى ظهرت سمية وهي محمولة على الأكتاف كالملكة المتوجة، وكتبت سمية على الفيديو، قائلة: " يا مجنناهم ياسومي شاهد أيضاً: Advertisements يذكر أن المملكة العربية السعودية كرمت في وقت سابق، الفنانة الخشاب بدرع ختم الرسول محمد.

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