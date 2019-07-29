إب: العثور على جثة لشخص مجهول الهوية في أحد شوارع المدينة
إب ـ يمن شباب نت ـ خاص
الأحد, 28 يوليو, 2019 - 02:33 مساءً
[ صورة جثة مجهول الهوية عثر عليها في أحد شوارع إب ]
عثر الأهالي، على جثة مواطن، مجهول الهوية، في أحد شوارع مدينة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر طبية، في مستشفى الأمومة والطفولة، لمراسل "يمن شباب نت"، إنه تم نقل جثة مواطن إلى ثلاجة المستشفى بعد العثور عليها في محطة للبنزين بشارع تعز، وسط مدينة إب.
وشارك موظفون في المستشفى صورة صاحب الجثة، من أجل التعرف على هويتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن المتوفي توفي بشكل طبيعي أثناء هطول المطر، وقتما كان يستلقي على ظهره بالقرب من المحطة وقت الظهيرة.
يذكر بأن عشرات الجثث لمجهولي الهوية، عُثر عليها في شوارع المدينة، في حوادث جنائية وأخرى طبيعية، جرى نقلها إلى ثلاجات المستشفيات وتم التعرف على بعضها لاحقاً فيما تم دفن أخرى بأوامر من النيابة.
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