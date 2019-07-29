متابعون: الإصلاح استخدم التنظيمات الإرهابية لفرض نفوذ في الجنوب

لم تتوقف مليشيا حزب الإصلاح عن إثارة المشاكل والأزمات في جنوب اليمن، خصوصا بعد أن تراجع نفوذها في مناطقه عقب هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش.

وبحسب متابعين، فإن حزب الإصلاح، يسعى إلى زعزعة الوضع في عدد من المحافظات الجنوبية، ليتسنى له، وعبر عناصره الموجودة فيها من السيطرة.

ويشير المتابعون إلى أن الحزب يتعامل مع الوحدة كغطاء لفرض نفوذه المدعوم من دولتي قطر وتركيا.

ويقول المتابعون إن حزب الإصلاح سيعمل، هذه المرة، بشكل مباشر لفرض مزيد من النفوذ، بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية.

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ويؤكد المتابعون أن وجود قوات التحالف في المناطق المحررة يحول بين الحزب وبين مشارعه المدعومة خارجيا، ما دفعه إلى الإساءة للتحالف، ومحاولة النيل من بعض الدول المشاركة فيه.

ووفق المتابعين، الذين تحدثوا إلى "الخليج 365" فإن وجود الإخوان في الجنوب يشكل خطرا على مستقبله، وعلى قضيته العادلة التي احتلت الأولوية في كل المحافل منذ نحو عقدين.

في السياق، وتأكيدا لما ذهب إليه المتابعون، تقول مصادر خاصة، إن العمليات الإرهابية، التي أعلن تنظيما القاعدة وداعش مسئوليتهما عنها، خلال الأعوام: 2016، 2017، 2018، تمت بدعم من حزب الإصلاح.

وتؤكد المصادر أن الحزب نسق مع التنظيمات الإرهابية التي خرج معظم قادتها من جامعاته الخاصة ومعاهده، إبان عملية تحرير مناطق الجنوب، لملء الفراغ لاحقا، وهو ما تم، قبل أن تتشكل وحدات عسكرية وأمنية وتعيد تطبيع الوضع في تلك المناطق.