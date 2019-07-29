قائد الحزام الامني يستقبل قافلة دعم لجبهات الضالع من لواء حماية المنشآت

استقبل قائد قوات الحزام الامني العقيد/احمد قايد القبه عصر اليوم قافلة دعم واسناد لجبهات الضالع مقدمة من لواء حماية المنشآت بألوية الدعم والاسناد.

وفي الاستقبال عبر العقيد أحمد قايد عن شكره لهذه الروح الاخوية والزمالة الصادقة التي يحملها افراد الوية الدعم مقدرا وقفتهم الاخوية الى جانب اخوانهم في جبهات الضالع.

ونقل العقيد القبه باسم كل القوات المقاتلة التحية والتقدير لقيادة وافراد وضباط الوية الدعم والاسناد لهذه المبادرة التي لها من الدعم المعنوي الكبير واللامحدود لاخوانهم المقاتلين في جبهات الضالع.

ترأس القافله العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد لواء حماية المنشآت وعدد من افراد وضباط لواء حماية المنشآت وشملت القافله معدات طبيه ومواد اسعاف اولية ومواد ايوائية قدمت لجبهات مريس والازارق.

رافق العقيد والاسناد احمد قايد في الاستقبال والملازم قاسم الثوباني قائد كتيبة الحمايه والمهمات الخاصة والقائد نصر جعوال قائد القطاع الخامس في الحزام الامني.