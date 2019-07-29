عمران.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حوث

قصفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة عمران شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف للمليشيا في منطقة حوث بالمحافظة. وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المنطقة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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