'حضرموت الجامع' يحمل السلطة المحلية بوادي حضرموت مسؤولية الإغتيالات

حمل مؤتمر حضرموت الجامع على لسان الأمين العام المساعد فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري مدير مكتب المؤتمر بالوادي في اجتماع سابق له مع عقال ولجان أحياء مدينة سيئون السلطة المحلية بالوادي والصحراء المسؤولية الكاملة في فشلها لمعالجة الملف الأمني بالوادي والصحراء؛ ويؤكد إذ أن مدى نجاحها مرتبط بمدى ما يتحقق من إنجاز بهذا الملف، حيث أشار إلى أنه يجب تخصيص نسبة من حصة النفط؛ سعيا لتعزيز المنظومة الأمنية ورفدها بالإمكانيات المطلوبة.

هذا التصريح جاء نظير استمرار مسلسل الاغتيالات، وتجاوبا للقاء التشاوري الموسع بمدينة المكلا لقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت؛ لإيقاف مسلسل الدم وحصد أرواح بريئة دون تحريك أي ساكن في القبض على الجناة، وتفعيل أجهزة الأمن والشرطة؛ ومتابعة منفذي العمليات.

سكوت مريب تتخذه السلطة المحلية بالوادي والصحراء إزاء هذ الانفلات الأمني، والمواطن يصعد خطواته من خلال الخروج في مسيرات ومظاهرات تندد بهذا الانفلات دون أدنى جدوى، لكن المؤتمر أخذ على عاتقه حمل قضايا المجتمع للدفاع عنها وتحقيق مطالبه وطموحاته .

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تلك الخطوات وغيرها من انهيار منظومة الأمن في الوادي والصحراء جعلت مؤتمر حضرموت الجامع يطالب بسرعة معالج الانهيار الأمني باستيعاب ثلاثة آلآف فرد من أبناء الوادي والصحراء وتجهيزهم بكافة المعدات والوسائل اللوجستية.

كما شدد المؤتمر على ضرورة تخصيص نسبة من حصة النفط لتعزيز المنظومة الأمنية ورفدها بالإمكانيات المطلوبة حتى ينعم أبناء حضرموت بالأمن والسكينة .

مطالبا التحالف للعربي بقيادة السعودية بإعادة النظر في تعاملاته مع بعض الملفات في مديريات الوادي الصحراء؛ إذ أبدى استعداده الكامل بالتنسيق وتعزيز المشاركة في هذا الخصوص بما يحقق أهداف الشرعية والتحالف ويلبي طموح حضرموت الأرض والإنسان .