ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 29 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: انتقالي شبوة يبدأ تدشين وإشهار اللجان المحلية في مراكز المديريات

https://www.alyamanalaraby. com/407511 مليشيا الحوثي الإرهابية تخطف خمس نساء في محافظة البيضاء وزير حقوق الإنسان: تنفيذ مرجعيات الحل السياسي يخرج البلاد من دوامة الحرب مليشيات الحوثي تصادر شاحنة مساعدات غذائية في جحانة ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت الإثنين تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بعدن اليوم أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الإثنين صحيفة: مليشيا الحوثي تستهدف صغار السن لغسل ادمغتهم في صنعاء Advertisements مليشيا الحوثي تبتركب مجزرة في تعز وضحايا من الاطفال الإمارات تواصل إغاثة الضالع والساحل الغربي الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الضالع دبلوماسي سابق: المال أفسد الاحزاب السياسية في اليمن القوات المشتركة تتقدم بمريس وسط خسائر في صفوف المليشيا الضالع.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قعطبة صنعاء: مليشيا الحوثي تجبر موظفي الدولة بحضور دورات الكراهية والطائفية صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على أهداف للمليشيا في حيدان حاج يمني يبدأ رحلته إلى المشاعر المقدسة بدموع الفرح البيضاء.. مليشيا الحوثي تختطف 5 نساء من على متن حافلة ركاب في رداع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.