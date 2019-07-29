مجلس القضاء الأعلى يقر تعيين قضاة في محكمتي استئناف عدن وحضرموت

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، تعيين عدداً من القضاة لسد الشواغر في شعب محكمة استئناف محافظة عدن وبعض المحاكم الابتدائية التابعة لها.

وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، كما أقر المجلس، سد الشواغر بتعيين قضاة في شعب محكمة استئناف محافظة حضرموت وبعض المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأقر أيضاً تعيين قضاة الدفعتين 19 و 20 المتخرجين 7 من المعهد العالي للقضاء للعمل في عدد من المحاكم الابتدائية بالمحافظات.

وتضمنت قرارات المجلس، إنشاء نيابة ابتدائية لحبيل جبر وحبيل الريده بمحافظة لحج، وكان المجلس قد أقر محضر جلسته السابق ووافق عليه.

كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها تعيين رئيساً لمحكمة استئناف محافظة ارخبيل سقطرى ورئيساً لمحكمة استئناف محافظة شبوة.