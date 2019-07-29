هادي يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، عبر الرئيس عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم, سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان .

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ