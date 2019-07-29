تراند اليوم : الحراك الجنوبي يشيد بنجاح اللقاء الجنوبي في الأردن

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الحراك الجنوبي يشيد بنجاح اللقاء الجنوبي في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رحب الحراك الجنوبي السلمي المشارك بنجاح اللقاء الذي نظمه المعهد الأوروبي لقادة المكونات السياسية للحراك الجنوبي السلمي والقوى السياسية الجنوبية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد القادة الجنوبيون خلال لقائهم بالاجتماع، وعبروا عن سعادتهم مدركين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق تطلعات شعبهم العادلة.

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حيث ثمن الحراك الجنوبي السلمي المشارك رعاية وإشراف المعهد الأوربي الذي نظم هذا اللقاء في الأردن الشقيق.. مؤكداً تشجيعه لتبني مثل هذه اللقاءات برعاية كل الخيرين في العالم الحر للوصول إلى حل يساهم في استقرار الشرق الأوسط وطرق التجارة العالمية وبلادنا لما تكتسبه من أهمية جيوسياسية واقتصادية في خارطة طريق العالم الحديث.

ويعد هذا اللقاء نجاح كبير بحد ذاته.. كما شكر المجتمعون المعهد الأوروبي للترتيب والإعداد الجيد لهذا اللقاء الذي هو بداية للقاءات سيتم الترتيب لها.

حيث خرج المجتمعون بنتائج مهمة ستساهم في توحيد الصف الجنوبي لمواجهة التحديات والصعاب للوصول إلى بر الأمان، معلنا مباركتنا لمثل هذه الخطوة والتي ونعتبرها حدث "تاريخي".