البيضاء.. مليشيا الحوثي تختطف 5 نساء من على متن حافلة ركاب في رداع

أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.