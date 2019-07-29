حاج يمني يبدأ رحلته إلى المشاعر المقدسة بدموع الفرح

بدأ الحاج يحيى البالغ من العمر 65 سنة تأدية مشاعر الحج بدموع الفرح حيث هي الاولى التي تحققت امنيته.

حزم الحاج حقائبه من بلاده متوجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في رحلة وصفها بـ”رحلة العمر”.

التقت، “العربية.نت” به فأوضح أنه كان طيلة حياته يتمنى زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وتحقق حلمه هذا العام، وأتى مع قوافل الحجيج ملبياً.

وأشار إلى أنه شاهد قبلة المسلمين “الكعبة المشرفة” بالعين المجردة، بعد أن كان يراها طيلة حياته عبر التلفاز والصور وروايات الأصدقاء.

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وقال: “عند رؤيتي للكعبة المشرفة بكيت وسكبت دموع الفرح فالحمد لله الذي أنعم علي بالوصول إلى البلاد الطاهرة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام”.

الحاج يحيى

وأكمل حديثه: “منذ دخولي للمنفذ الحدودي بالوديعة تملكني شعور نفسي بالراحة والفرحة”، وأبان الحاج يحيى أنه يعمل في بلده في “لياسة” جدران المنازل، كما حصل على معونة مادية من أبنائه قبل قدومه.

وقال إنني أشكر الحكومة السعودية وشعبها على الخدمات الجليلة والعظيمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما أسأل الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي سهل الحج لكل قاصد للديار المقدسة حيث وجد الحجاج كل العناية والتقدير منذ دخولهم إلى المنفذ السعودي وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة.