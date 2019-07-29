صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على أهداف للمليشيا في حيدان

قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تموز 29، 2019، أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن أهدافا للمليشيا في مديرية حيدان، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.
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