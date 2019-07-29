تراند اليوم : عاجل : السلطات السعودية تشن حملة إعتقالات واسعة تضم 100 الف مغترب يمني وترحلهم مع عائلاتهم

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السلطات السعودية تشن حملة إعتقالات واسعة تضم 100 الف مغترب يمني وترحلهم مع عائلاتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 3 ملايين و571 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 26 صفر 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 22 ذي القعدة 1439هـ.

وأوضحت أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ (3571781) مخالفاً، منهم (2785903) مخالفين لنظام الإقامة، و(551238) مخالفاً لنظام العمل، و(234640) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

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وأضافت الوزارة أنه ضُبط (60450) شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، (47 %) منهم يمنيو الجنسية، و(50 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2624) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأبانت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4041) شخصاً، بينهم (1410) مواطنين، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1380) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (30) سعودياً.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13449) وافداً مخالفاً، منهم (11727) رجلاً، و(1722) امرأة، مبينة أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (505124) مخالفاً، وإحالة (458631) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (588622) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (886046) مخالفاً.