تراند اليوم : ورد الآن: الرئيس هادي سيبقي في الرياض وقادة المجلس الانتقالي سيرحلون الى ابو ظبي .. وهذا هوالشخص الذي سيتولى حكم الجنوب بعد اعلان الدولة المستقلة والانفصال عن الشمال ( وثيقة رسمية )

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: الرئيس هادي سيبقي في الرياض وقادة المجلس الانتقالي سيرحلون الى ابو ظبي .. وهذا هوالشخص الذي سيتولى حكم الجنوب بعد اعلان الدولة المستقلة والانفصال عن الشمال ( وثيقة رسمية ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب السلطان اللحجي محسن بن فضل العبدلي الحكومة اليمنية بتسليمه اراضي قصر معاشيق ومناطق اخرى من لحج وعدن وفي اعلان تحذيري نشرته صحيفة عدن الغد قال العبدلي انه يطالب باعادة الجزء الاكبر من مدينتي عدن ولحج الى املاكه الخاصة. شاهد أيضاً: Advertisements واوضح انه يتابع منذ سنوات لاجل عودة هذه الاراضي الى املاكه. وربما تكون هذه الدعوة هي الاجرأ من نوعها ضمن سلسلة دعاوى تملك في عدن. وينشر المحيط برس نص المطالبة نقلا عن صحيفة " عدن الغذ"

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