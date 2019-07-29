تراند اليوم : مستشار محمد بن زايد: لايمن موحد بعد اليوم

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مستشار محمد بن زايد: لايمن موحد بعد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فجر المستشار السياسي لولي عهد ابوظبي محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله جدلا سياسيا واسع النطاق. قال عبدالله في تغريدة له على تويتر مساء امس انه ‏لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.

وهذه احدث موقف سياسي إماراتي تجاه الوضع السياسي في اليمن. واثارت هذه التغريدة جدلا سياسيا واسع النطاق. عارض سياسيون يمنيون هذه التغريدة وتوعدوا بالرد على مثل هذه التوجهات. ورحب سياسيون اخرون بها وقالوا انها تأكيدا لمساعي الإمارات في دعم مساع انفصال جنوب اليمن.

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