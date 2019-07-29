تراند اليوم : اول رد سعودي على تغريدة مستشار محمد المستفزة لليمنيين

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اول رد سعودي على تغريدة مستشار محمد المستفزة لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اثارت تغريدة مستشار محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله سخط كبير في اوساط الناشطين اليمنيين، ودبلوماسيين خليجيين.

حيث قال الدبلوماسي السعودي سلطان الطيار في رده على تغريده المستشار الاماراتي "‏‎السعودية تؤكد دوما أنها تدعم وحدة اليمن وأنت يا ( الحليف الصديق ) تدعم تمزيق اليمن".

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واضاف "أسلوبكم هذا يشكك في قيادة السعودية للتحالف و لعل من أسباب تأخر الحسم لعاصفة الحزم هو وجود أهداف ( للحلفاء ) ليست منسجمة مع أهداف قيادة التحالف ".

ونشر الدبلوماسي السعودي صورة لصحيفة عكاظ السعودية وعلى واجهتها عنوان بالمانشيت العربض يقول ان التحالف لن يسمح بتمزيق اليمن