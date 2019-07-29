صنعاء: مليشيا الحوثي تجبر موظفي الدولة بحضور دورات الكراهية والطائفية

تواصل مليشيا الحوثي اجبار الموظفين في القطاع الحكومي على الحضور في دورات الكراهية والطائفية التي تقوم بها لغرض تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي تجبر الموظفين في المؤسسات والقطاعات الحكومية، على حضور الدورات الثقافية الطائفية التابعة للجماعة والتي تستمر من 6 إلى 10 أيام في كل مؤسسة. ويعتبر الحضور إلزامي، وبشكل يومي، ومن يعترض أو يخالف، أو يتغيب، يتعرض للأذى أو السجن وإزالة إسمه من الوظيفة الحكومية.

وذكرت إن أنشطة الدورة الثقافية تشمل الاستماع إلى محاضرات مسجلة لمؤسس جماعة الحوثي " حسين بن بدر الدين" وقراءة ملازمه المكتوبة، ومن ثم الاستماع إلى "المحاضرين الثقافيين" لقيادات تتبع المليشيات حتى ينتهي وقت الدوام الحكومي، " وهكذا تستمر الدورة الثقافية حتى تنتهي مدتها في كل مؤسسة حكومية.

وتقوم المليشيا بممارسة انشطتها الطائفية منذ بداية يوليو 2019 وحتى الآن في جميع المرافق الحكومية التابعة لوزارة الصحة العامة، وأجبرت الموظفين على الحضور وترك من يناوب عنهم في أعمالهم عناصر تابعة للجماعة.