الضالع.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قعطبة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تموز 29، 2019، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الضالح جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة الفاخر التابعة لمديرية قعطبة شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف، لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة والمليشيا الحوثية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
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