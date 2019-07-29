القوات المشتركة تتقدم بمريس وسط خسائر في صفوف المليشيا

تمكنت القوات المشتركة من التقدم في مواقع جديدة شمال محافظة الضالع وسط خسائر في صفوف المليشيا. وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة تمكنت من تحرير بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى استعادت أسلحة وذخائر. ووصلت قوات الجيش الوطني إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها.

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