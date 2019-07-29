دبلوماسي سابق: المال أفسد الاحزاب السياسية في اليمن

قال السفير اليمني السابق مصطفى احمد نعمان "ان المال السياسي افسد العمل الحزبي في اليمن".
وذكر السفير نعمان في تغريدة على حسابه في تويتر :"تصدر تصريحات عن احزاب يفترض انها قانونية، وتنسب الى (مصدر مسؤول) (مصدر مطلع) (مصدر مقرب). هذا مؤشر تفكك التنظيمات.
مشيرا الى ان الاحزاب التي تؤمن بالتعددية نظاما لا تعمل على شرذمة الجاليات والطلاب ولا تمول تجمعاتهم.
واكد نعمان في ختام تغريدته :"ان المال السياسي افسد العمل الحزبي في اليمن ومازالت اثاره ممتدة حتى اليوم.
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