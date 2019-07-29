الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الضالع

حررت قوات الجيش الوطني،الأحد، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد، وفق ما أورد موقع "سبتبمر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر.