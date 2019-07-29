مليشيا الحوثي تبتركب مجزرة في تعز وضحايا من الاطفال

تواصل مليشيا الحوثي ارتكاب المحازر الوحشية بحق المدنيين في مدينة تعز.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اطلقت قذيفة على حي الروضة أحد أحياء مدينة تعز المكتظة بالسكان , مما أدى الى استشهاد طفل عمره عام ونصف، وإصابة شقيقته وطفلة أخرى، وشخص أخر ينتمي الى نفس الاسرة.
وأكدت المصادر ان الضحايا هم: (زكريا خالد صالح حاتم -سنة ونصف-شهيد ) (خلود خالد صالح حاتم - 10سنوات- مصابة) ( ذكرى علي حميد عبدالله - 5 سنوات- مصابة) ( رشدي خالد حسن صالح 38 سنة- مصاب).
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