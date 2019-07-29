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مليشيا الحوثي تبتركب مجزرة في تعز وضحايا من الاطفال

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تواصل مليشيا الحوثي ارتكاب المحازر الوحشية بحق المدنيين في مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اطلقت قذيفة على حي الروضة أحد أحياء مدينة تعز المكتظة  بالسكان , مما أدى الى استشهاد طفل عمره عام ونصف، وإصابة شقيقته وطفلة أخرى، وشخص أخر ينتمي الى نفس الاسرة.

 

وأكدت المصادر ان الضحايا هم: (زكريا خالد صالح حاتم -سنة ونصف-شهيد ) (خلود خالد صالح حاتم - 10سنوات- مصابة) ( ذكرى علي حميد عبدالله - 5 سنوات- مصابة) ( رشدي خالد حسن صالح 38 سنة- مصاب).

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