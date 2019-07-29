تراند اليوم : عـــــــاجل .. مفاجأة صادمة للجميع .. هذا ما حدث قبل قليل في السعودية بشأن الداعية سلمان العودة .. (شـاهـد الصورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــاجل .. مفاجأة صادمة للجميع .. هذا ما حدث قبل قليل في السعودية بشأن الداعية سلمان العودة .. (شـاهـد الصورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال عبدالله، نجل الداعية سلمان العودة، إنه تم تأجيل محاكمة والده التي كانت مقررة اليوم لعدة أشهر.

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وأضاف عبدالله عبر حسابه على موقع "تويتر": " تحديث فيما يتعلق بمحاكمة والدي اليوم الذي يسعى المدعي العام السعودي إلى توقيع عقوبة الإعدام ضده بسبب نشاطه: تم تأجيل الجلسة لعدة أشهر من اليوم".

وكان من المقرر اليوم محاكمة العودة، في جلسة سرية، في وقت تصدر فيه هاشتاج أطلقه مناصرو الداعية السعودي على موقع "تويتر".

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وقال عبدالله، نجل سلمان العودة الموقوف منذ عام 2017، عبر حسابه الرسمي بتويتر، الأحد: "وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني".

وأكد أن هذا الأمر "يدل على التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع".

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" الرسمي بـ"تويتر"، والمناصر للسجناء السياسيين بالسعودية، الأحد، أن وسم "سننقذ_سلمان_العودة وصل إلى ترند في السعودية قبل قليل".

وأضاف: "السبب هو أنه تعبير صادق عن مطلب مُحق، فهنيئاً للمظلومين خلف القضبان بصدق محبة متابعيهم لهم".

وشهدت منصة تويتر، تفاعلات من مناصري العودة، مع الهاشتاج بين من يدعو الرياض لإطلاق سراحه ومن يدين محاكمته وتوقيفه، بالتزامن مع حديث من نجله عبد الله عن محاكمة سرية ستعقد له بالسعودية اليوم الأحد.

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

والجمعة، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، بإطلاق سراح العودة "فورًا دون قيد أو شرط".

وفي سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

ومؤخرًا تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

ولم يصدر تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء