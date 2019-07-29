تراند اليوم : مفاجأة من العيار الثقيل .. "الملك عبدالله" يقصم ظهر الأميرة "هيا بنت الحسين" قبل قليل بلقاء حاكم الامارات و والاخيرة تكشف حقائق مثيرة عنه .. شاهد (صور)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة من العيار الثقيل .. "الملك عبدالله" يقصم ظهر الأميرة "هيا بنت الحسين" قبل قليل بلقاء حاكم الامارات و والاخيرة تكشف حقائق مثيرة عنه .. شاهد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الذي يقوم حاليًا بزيارة عمل إلى دولة الإمارات

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وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، إنّ بن زايد بحث مع الملك عبدالله الثاني ”تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار“.

وأكدت الوكالة أن محمد بن زايد، شدد على ”متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات“.

وقال إنّ ”دولة الإمارات حريصة دائمًا على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية“.

ومن جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن ”سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصه على تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“، بحسب ”وام“.

وأكد الزعيمان في ختام لقائهما ”أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع والتحديات التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار العمل العربي المشترك الذي يعزز أركان الأمن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها“.