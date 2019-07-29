مليشيات الحوثي تصادر شاحنة مساعدات غذائية في جحانة

أكدت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية نهبت شاحنة مساعدات غذائية مخصصة للفقراء والنازحين في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن عناصر المليشيات الحوثية في إحدى نقاط التفتيش التابعة للجماعة في ضواحي العاصمة صنعاء أقدمت على مصادرة شاحنة تحمل نحو 187 كيساً (عبوة 50 كجم) من البقوليات، وقامت بالاستيلاء عليها.

وأفادت المصادر أن الملیشیات أوقفت الشاحنة التي تتبع إحدى المنظمات الدولية وصادرت حمولتها في مديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء تحت مزاعم أن المساعدات منتهية الصلاحية.

ونوهت أن المواد الإغاثية التي استولت عليها المليشيات كانت في طريقها إلى التوزيع على المستفيدين.