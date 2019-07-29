تراند اليوم : عـــاجل .. "مجتهد" يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عن تنازل "الملك سلمان" عن الحكم لنجله "محمد بن سلمان" .. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــاجل .. "مجتهد" يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عن تنازل "الملك سلمان" عن الحكم لنجله "محمد بن سلمان" .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن موعد تنازل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لابنه محمد لحكم المملكة.

#المغرد الشهير ''مجتهد'' يكشف موعد تنازل الملك سلمان لنجله ويشير لمفاجأة

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وقال "مجتهد'' الذي سبق أن صدقت بعض معلوماته عن أسرار القصر الملكي السعودي في تغريدة في حسابه على "تويتر" : "‏ابن سلمان أكمل الترتيبات لتنازل والده له

‏ومفاجأة في ولاية العهد".

وتابع: "الإعلان يفترض اليوم أو غدا لكن ابن سلمان متردد وقلق جدا والتأجيل وارد.. !!!".

كما كتب مجتهد أن ''المفاجأة ان ولي العهد الذي اختاره م ب س من الجيل الرابع، أي من ابناء الأحفاد

وسأبين لاحقا سبب الاختيار

هذا بالطبع اذا لم يغير م ب س رأيه''

يذكر أن الأحاديث حول خلافة محمد بن سلمان لوالده زادت خلال الفترة الماضية.

وقال "مجتهد'' الذي سبق أن صدقت بعض معلوماته عن أسرار القصر الملكي السعودي في تغريدة في حسابه على "تويتر" : "‏ابن سلمان أكمل الترتيبات لتنازل والده له

‏ومفاجأة في ولاية العهد".

وتابع: "الإعلان يفترض اليوم أو غدا لكن ابن سلمان متردد وقلق جدا والتأجيل وارد.. !!!".

كما كتب مجتهد أن ''المفاجأة ان ولي العهد الذي اختاره م ب س من الجيل الرابع، أي من ابناء الأحفاد

وسأبين لاحقا سبب الاختيار

هذا بالطبع اذا لم يغير م ب س رأيه''

يذكر أن الأحاديث حول خلافة محمد بن سلمان لوالده زادت خلال الفترة الماضية.