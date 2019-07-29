تراند اليوم : القبض على ”صدام حسين” حيا خلال عملية أمنية بكركوك في العراق قبل قليل .. شـاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على ”صدام حسين” حيا خلال عملية أمنية بكركوك في العراق قبل قليل .. شـاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن “الحشد الشعبي” إلقاء القبض على مسلح بتنظيم “داعش” يدعى “صدام حسين”، وذلك خلال عملية أمنية جنوب غربي كركوك، 240 كم شمال العاصمة بغداد.
وذكر الإعلام الحربي لـ “قوة الإمامين” المنضوية تحت الحشد، في بيان نشره على موقع “فيسبوك”، أنه وبعد ورود معلومات استخبارية، تم إلقاء القبض على “الداعشي صدام حسين صالح الحمدوني، يوم 25 يوليو 2019، من قبل استخبارات قوة الإمامين والفوج الثاني المغاوير في قاطع ناحية الملتقى ملا عبد الله جنوبي غربي كركوك
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وأشار البيان إلى أن الحمدوني من سكان الموصل، الساحل الأيمن، ويعمل في “كتيبة المعلومات استخبارات داعش”، مضيفا أنه “ابن عم الداعشي أبو ليث الأنصاري والي الموصل سنة 2014”.
ولفت الإعلام الحربي لـ “قوة الإمامين”، إلى أنه تم تسليم الحمدوني إلى الجهات المختصة.”.
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