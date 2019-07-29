تراند اليوم : عــــــــاجل .. وفاة الفنانة المشهورة "الهام شاهين" بشكل مفاجئ في القاهرة اليوم والحزن يعمم المدن المصرية - شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. وفاة الفنانة المشهورة "الهام شاهين" بشكل مفاجئ في القاهرة اليوم والحزن يعمم المدن المصرية - شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية الهام شاهين، بعد ساعات من دخولها المستشفى جراء وعكة صحية ألمت بها بشكل مفاجئ.

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وفي وقت سابق، قدّم محام مصري شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام، لمطالبته بحبس الفنانتين يسرا وإلهام شاهين لتعدّيهما على الصحافية رضوى عبدالغني، المحررة بجريدة الدستور المصرية، حسبما ذكر البلاغ.

وجاء في بلاغ المحامي المصري أيمن محفوظ، أن هذا الاعتداء تمّ في أثناء تغطية الزميلة العزاء الخاص بوالدة الفنانة يسرا، وأن ما حدث أثار استهجان الرأي العام المصري.

ويُعدّ في نظر القانون جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، وأنه طبقاً لنص المادة (96) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري، ومع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، فإن للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تُقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

وأكد المحامي المصري أنه طبقاً للدستور من المواد 68 حتى 72 تُوفّر الحماية القانونية للصحافي، وأن الصحافة لها ضمانات ولا بدّ من تفعيلها، مطالباً المجلس الأعلى للإعلام بصفته المخوّل له قانوناً بإقامة الدعوى القضائية ضد الفنانتين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما طبقاً للقانون.