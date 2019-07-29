تراند اليوم : شاهد بالصور.. اغرب حادثة في تاريخ العالم ...رجل حامل بالشهر الرابع ( 5 صور )

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصور.. اغرب حادثة في تاريخ العالم ...رجل حامل بالشهر الرابع ( 5 صور ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف رجل متحول جنسيًا أنه حامل في الشهر الرابع بطفله الثاني، بعد أربع سنوات من الانتقال من امرأة إلى رجل.

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كاسي سوليفان 29 عامًا، لديه بالفعل ابن يبلغ من العمر 5 سنوات، غرايسون، الذي أنجبه عندما كان امرأة وهو الآن سعيد في أن يجلب طفله الثاني إلى العالم كرجل، على الرغم من صعوبة الحمل الأول.

وكان كاسي، قد أخذ استراحة من الهرمونات الذكورية في مايو من العام 2016 لأسباب صحية، وأصبح حاملاً بعد ستة أشهر في علاقة مع صديقه ستيفن البالغ من العمر 27 عامًا.

ويقول كاسي، من ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية إن الحمل كذكر هو تجربة منحته سعادة أكثر.

وقال: ”عندما كنت حاملاً في طفلي الأول، كنت لا أزال في حالة إنكار من كوني متحولاً جنسيًا“.

وأضاف: ”كنت أتمنى أن يساعدني الحمل في التواصل مع الجانب الأنثوي داخلي، وأن يزيل عني إلى حد ما الانزعاج الرهيب الذي شعر به جسدي طوال حياتي ولكن ذلك لم يحدث“.