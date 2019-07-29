شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصور : بعد خلعها الحجاب : ’’حلا شيحة‘‘ تُشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة من شاطئ البحر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بصور جديدة لها . ونشرت ”حلا شيحه ” صورة لها بـ ”هوت شورت” و ”بلوزة سوداء” واسعة كاشفة لبعض الأجزاء في جسدها. شاهد أيضاً: Advertisements

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وأنهالت التعليقات السلبية على حلا شيحة خاصة أنها كانت ترتدي الحجاب لفترة طويلة ومنذ خلعه بدأت في ارتداء ملابس مثيرة للجدل من وجهة نظر الجماهير، ما تسبب لها في هجوم بشكل متواصل.

وأغلقت ”حلا شيحه” خاصية التعليق في انستجرام عقب الهجوم الحاد عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : شاهد بالصور : بعد خلعها الحجاب : ’’حلا شيحة‘‘ تُشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة من شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.