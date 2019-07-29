تراند اليوم : ملابس نسائية ومكياج وحركات أنثوية مخلة بالرجولة .. الإطاحة بعصابة ‘‘المتشبهين بالنساء’’ ومفاجأة صادمة بعد الكشف عن هويتهم

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ملابس نسائية ومكياج وحركات أنثوية مخلة بالرجولة .. الإطاحة بعصابة ‘‘المتشبهين بالنساء’’ ومفاجأة صادمة بعد الكشف عن هويتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضبطت قوات الأمن الكويتية، شبكة تضم 7 أشخاص، وافدين وكويتيين، متهمين بالتشبه بالجنس الآخر، في صالة للألعاب بمنطقة ”السالمية“.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وتعمل الجهات الأمنية على فرز الموقوفين بحيث يتم إبعاد الوافدين منهم وإحالة المواطنين إلى النيابة العامة تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًّا بتهمة التشبه بالجنس الآخر.

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وجاء اقتياد الأشخاص السبعة إلى مباحث الآداب في أعقاب حملة أمنية على إحدى صالات الألعاب في منطقة السالمية، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأفاد مصدر أمني، بأن بلاغات وردت إلى أجهزة وزارة الداخلية عن تردد أعداد من المتشبهين على صالة للألعاب لاستدراج صغار السن إلى أمور غير أخلاقية“.

وأضاف أنه بناء عليه قام رجال المباحث باختيار يوم الجمعة وهو اليوم الذي يشهد كثافة في أعداد المتشبهين ليقوم رجال الأمن بضبطهم.

وأشار المصدر إلى أن المتشبهين كانوا يرتدون ملابس خادشة وبعضهم كان يضع المكياج متشبهين بالنساء، وقد عثر بحوزة بعض الموقوفين على ملابس نسائية.