تراند اليوم : ‘‘علا الفارس’’ غاضبة للغاية بعد هذا الإعلان الصادم بشأنها .. وتغريدة واحدة تنسف كل ما سبق .. شاهد ماذا قالت فيها؟

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ‘‘علا الفارس’’ غاضبة للغاية بعد هذا الإعلان الصادم بشأنها .. وتغريدة واحدة تنسف كل ما سبق .. شاهد ماذا قالت فيها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ردت الإعلامية الأردنية، علاء الفارس، اليوم السبت، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها لوعكة صحية ووفاتها.

شاهد أيضاً:

Advertisements

​​وقالت “الفارس” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “كل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها؟، وتأليفة من عجائب مدعي الإعلام والصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب والافتراء”.

وأضافت: “اليوم يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة يا سلام… لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي”.

وكانت بعض وسائل الإعلا، نشرت أخبارًا تحدثت عن وفاة الفارس بسبب وعكة صحية؛ علمًا بأن آخر ظهور للإعلامية الأردنية كان في 5 يوليو الجاري، خلال احتفالها بزفاف شقيقها.

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام ... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019

">

Ola Al Fares✔@OlaAlfares

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام ... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي ..

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام ... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019 /photo/1 كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام ... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019 /photo/1

463

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام ... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019

Twitter Ads info and privacy