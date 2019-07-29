تراند اليوم : عاجل وخطير جداً..الشرعية ترفض الإهانة وتنفجر غاضبة في وجه مستشار ولي العهد وتصفه بالجاهل والوقح والصغير ..والسعودية مصعوقة وغير مصدقة ما يحدث

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وخطير جداً..الشرعية ترفض الإهانة وتنفجر غاضبة في وجه مستشار ولي العهد وتصفه بالجاهل والوقح والصغير ..والسعودية مصعوقة وغير مصدقة ما يحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سخر محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح سميع من تصريحات مستشار ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد التي اعلن فيها انتهاء اليمن الموحد .



وقال سميع في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع صوت المغتربين موجها خطابه لمستشار محمد بن زايد :

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وكان مستشار ”بن زايد“ الأكاديمي عبد الخالق عبدالله قد كتب مساء اليوم تغريدة مستفزة على حسابه في منصة ”تويتر“ قال فيها : ”‏لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“.

ولاقت تغريدة مستشار بن زايد ردود افعال غاضبة من مختلف اليمنيين الذين اعتبروها تدخل اماراتي سافر في شؤون اليمن ، موضحين ان هذة التغريدة تكشف للجميع عن الوجه القبيح لحكام الامارات .

يشار الى ان نائب رئيس شرطة دبي ”ضاحي خلفان“ كان قد اطلق في يونيو/حزيران المنصرم سلسلة تغريدات دعا فيها إلى انفصال جنوب اليمن، وأثارت التغريدات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعية.

وبدوره السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، تحدث في، مايو/أيار، الماضي مخطط اماراتي لإعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقال ”الدويلة“ في تغريدة على “تويتر”، إن ”إعلان الانفصال في اليمن ينهي حلم اليمن السعيد الموحد الذي لطالما راودنا منذ طفولتنا وطرنا له فرحا حين تحقق في حدث تاريخي“.

وأكد أن ”خيوط مؤامرة تقسيم اليمن تنسج، وحلمنا الجميل يتحطم“.

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال، وتعمل على تمويل وتسليح مليشيات وأحزمة أمنية خارج إطار السلطات الشرعية.