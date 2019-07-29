تراند اليوم : عاجل وفي غاية الخطورة ..مسؤول كبير في الشرعية يصعق كل ابناء الجنوب ويستغل شركة سعودية لترحيلهم بالاكراه الى العاصة صنعاء بدلاً من الذهاب بهم الى عدن ( صورة مستفزة )

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وفي غاية الخطورة ..مسؤول كبير في الشرعية يصعق كل ابناء الجنوب ويستغل شركة سعودية لترحيلهم بالاكراه الى العاصة صنعاء بدلاً من الذهاب بهم الى عدن ( صورة مستفزة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - "تفاءل بالخير"، هكذا رد مدير مكتب طيران اليمنية في مطار بوباي في الهند، وذلك على خليفة تساؤل أحد المسافرين حول لماذا كتب على لوحة ان الرحلة من الهند الى صنعاء وليست الى عدن، الأمر الذي تسبب بمشادة كلامية تدخل على اثرها الأمن الهندي. وفي التفاصيل..



تفاجئ مسافرون يوم الـ 19 يوليو الجاري بأن الرحلة التي تقلهم من مطار بومباي سوف تتجه إلى مطار صنعاء الدولي، وليست إلى عدن، كما دون في شاشات الاستعلامات بصالة رحلات المغادرة، الأمر الذي اثار حالة من الشكوك، مما اضطرهم إلى الذهاب إلى مدير مكتب اليمنية، وسؤاله من قبل المسافرين ليكون الرد "تفاءلوا بالخير"، ثم أردف "الرحلة إلى عدن، ولكن مدون في شاشة الاستعلامات انها ذاهبة الى صنعاء".

وتجمع المسافرون امام مدير مكتب اليمنية للحديث معه حول "ان هذا الأمر لا يصلح، يجب ان يكونوا دقيقين في رسم الرحلات بدلا من العشوائية، ليقوم مدير مكتب اليمنية باستدعاء الأمن الهندي، ليستجوب بعض المسافرين ويحقق معهم، وحين اتضح لرجال الأمن الأمر أطلق سراحهم". وقال مسافرون في احاديث متفرقة لـ(اليوم الثامن) "ان مدير مكتب طيران اليمنية تلفظ في الهند يعامل المسافرين الجنوبيين بطريقة مقيتة للغاية، ويحتقرهم ويهدد بإلغاء رحلاتهم، في حالة تذمر البعض منهم عن تأخر إجراءات السفر".

وقال أحد المسافرين "مكتب اليمنية في بومباي يتعامل مع المسافرين من انباء الجنوب بطريقة مقززة للغاية". وحصلت اليوم الثامن على صور تؤكد تدوين مطار صنعاء الدولي في شاشة الاستعلامات بدلا عن مطار عدن، لكن حديث مدير مكتب اليمنية، يوحي بانه يعلق امالا على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي المغلق من قبل مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية. وهذه هي أحد فضيحة لطيران اليمنية ضمن سلسلة فضائح تؤكد تدهور الشركة التي تمتلك المملكة العربية السعودية النصف من أسهم استثماراتها، وهو الأمر الذي يضعها امام مسؤولية أخلاقية خاصة وان الرياض تقود تحالفا عربيا لإعادة الأمن والاستقرار الى البلد.

شاهد أيضاً:

Advertisements