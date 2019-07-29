تراند اليوم : وردنا الآن ..دولة خليجية تباغت الجميع وتعترف بالرئيس علي سالم البيض رئيسا للجنوب بديلاً عن عيدروس الزبيدي (ليست الامارات ولا سلطنة عمان)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ..دولة خليجية تباغت الجميع وتعترف بالرئيس علي سالم البيض رئيسا للجنوب بديلاً عن عيدروس الزبيدي (ليست الامارات ولا سلطنة عمان) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت وسائل اعلام كويتية انها تؤيد عودة علي سالم البيض لحكم الجنوب بعد الاعلان عن الانفاصال وانشاء دولة مستقلة. واشارت الى ان الكويت ستدعم الدولة الجديدة بكل شيء حتى تقف على قدميها شريطة ان يكون البيض هو الرئيس الجنوبي بديلا عن عيدروس الزبيدي المعروف بعنصرته حتى ضد ابناء المحافظات الجنوبية . شاهد أيضاً: Advertisements وكان الرئيس علي سالم البيض, آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد عاد للظهور مجددا بعد اختفائه خلال الفترة الماضية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي. ونشر الأمير الكويتي يزيد مشعل السعيد، صورة له مع الرئيس الجنوبي علي سالم البيض, في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" وعلق عليها بالقول : "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس علي سالم البيض آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وهو الذي وقع على اتفاق الوحدة بين الشمال والجنوب".

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