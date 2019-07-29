تراند اليوم : عاجل ..الحدث الذي ابكى الملك سلمان وولي عهده وكل الاسرة الحاكمة وأحزن كل اطياف الشعب السعودي واعلن عنه رسمياً..شاهد(صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ..الحدث الذي ابكى الملك سلمان وولي عهده وكل الاسرة الحاكمة وأحزن كل اطياف الشعب السعودي واعلن عنه رسمياً..شاهد(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، رسميًا، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه سيصلى على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

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ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 96 عامًا.

وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.