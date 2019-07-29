شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تطالب رعاياها بعدم لبس الأبيض والأسود في هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الإمارات العربية المتحدة، كافة مواطنيها، في هونغ كونغ.

وحذرت القنصلية العامة للإمارات في هونغ كونغ، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتداء ملابس بيضاء وسوداء.

ونشرت القنصلية في موقعها على "تويتر" بيانا، دعت من خلاله المواطنين الإماراتيين إلى عدم التواجد بقرب المباني الحكومية، وخاصة في فترات عطلة الأسبوع، ومتابعة الأخبار وتعليمات السلطات المحلية، وذلك لما تشهده المدينة حاليا من مظاهرات.



وشهدت هونغ كونغ الأحد الماضي، هجمات العشرات من الرجال الملثمين، يرتدون ملابس بيضاء ويشتبه بأنهم ينتمون إلى بعض العصابات، على تجمعات المحتجين المؤيدين للديمقراطية، وعلى بعض المارة في منطقة يوين لونغ، في هونغ كونغ.

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كما تظاهر المئات يوم الجمعة، الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في صالة الوصول بالمطار في هونغ كونغ، ورددوا شعار "هونغ كونغ حرة!".

وعززت سلطات هونغ كونغ، الأمن حول مكتب تمثيل الصين الرئيسي بالمدينة، اليوم الأحد، بينما بدأ المحتجون يتجمعون من أجل مظاهرة جديدة مع تصاعد الغضب، مما يراه العديد من المتظاهرين حلقة متصاعدة من العنف ضدهم.

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على 11 شخصا أمس السبت بتهم مختلفة، من بينها الاعتداء وحيازة أسلحة هجومية والتجمع غير القانوني في منطقة يوين لونغ الشمالية القريبة من الحدود مع الصين.

ونظمت مسيرة أمس السبت، في تحد لحظر الشرطة، في يوين لونج للاحتجاج ضد هجوم على متظاهرين ممن يشتبه في أنهم أفراد عصابة في محطة قطار الأسبوع الماضي.

الشرطة تضرب بهراواتها المتظاهرين بعد مسيرة في شونغ شوي في هونغ كونغ

© REUTERS / TYRONE SIU

بالصور.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في هونغ كونغ

لكنها انتهت بمشاهد مماثلة من الفوضى العنيفة، إذ تحركت فرق من شرطة مكافحة الشغب لتفريق عشرات الآلاف من النشطاء وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.