عاجل : إعلان حظر للتجوال بشكل مفاجئ في محافظة جنوبية "ماذا يحدث؟"

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عدن - ياسمين التهامي - دشن الحزام الأمني والقوات الأمنية بمحافظة لحج حملة لمنع حمل السلاح في شوارع ومدن المحافظة، ومواجهة كل مخالف حتى على مستوى العسكريين الحاملين للسلاح دون بلاغ عملياتي.

وتمت عملية التدشين بعد اجتماع ضم رئيس عمليات ألوية الدعم والإسناد العميد محمود سالم، ومدير أمن المحافظة العميد صالح السيد، وقائد اللواء أول دعم وإسناد العميد منير اليافعي (أبو اليمامة)، وقائد حزام لحج جلال الربيعي، وعدد من القادة الأمنيين في كتائب الدعم والإسناد وأمن محافظة لحج.

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وخرج اللقاء بتدشين حملة منع حمل السلاح فوراً، ومحاسبة كل مخالف للنظام والقانون.

وأكد الاجتماع على عدم التعامل مع تصاريح السلاح بسبب استخدام هذه التصاريح لأغراض شخصية تمس بالأمن والأمان في المحافظة، وكذلك منع مرور المركبات العسكرية والأفراد الحاملين للأسلحة إلا بوجود بلاغ عملياتي أو مهمة أمنية، وأي مخالف سيتم محاسبته وفق القانون.

وأكد العميد صالح السيد، أن إدارته الى جانب الحزام الأمني بمحافظة لحج ستتعامل بكل حزم مع حاملي الأسلحة، وستطبق الخطة ابتداءً من العسكريين المخالفين لقرار حيازة الأسلحة، وانتهاءً بالمواطنين.