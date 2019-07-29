شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : مروع هجوم مسلح على محطة وقود في العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو زعموا فيه أنه لعملية سطو مسلح على محطة وقود في الرياض.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول فإن شخصين ملثمين قاما بالهجوم على محطة وقود وملاحقة العامل به، حيث هددوه بآلة حادة .

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وقد انهال الملثمون بالضرب على العامل مستخدمين السلاح الأبيض، لإعطائهما ما بحوزته من أموال على ما يبدو، ومن ثم لاذا بالفرار من المكان وتركا العامل.

ولم يتم التأكد من حقيقة الفيديو ومكان الواقعة، حيث لم يصدر بيانا رسميا عن تفاصيل الواقعة.