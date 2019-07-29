شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : اعلان اماراتي جديد بشأن اليمن .. وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي من الوقاحة والاستفزاز الذي وصلت اليه ابوظبي ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب مستشار محمد بن زايد قبل قليل تغريدة مستفزة اشعلت غضب اليمنيين وكشفت الوجه القبيح للامارات.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع صوت المغتربين : « لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم» ، وهو ما يعد تدخل سافر من القيادة الاماراتيه في الشأن اليمني

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وطالب الناشطون والصحفيون في ردهم على تغريدة مستشار محمد بن زايد ، طالبو برفع يد الامارات عن اليمن ووضع حدا لهذة التدخلات الهوجاء من سفاء الامارات وتعمدهم استفزاز اليمنيين .

وقال الناشطون ان تغريدة المستشار عبدالخالق تعبر عن التوجه العام للامارات ، وتكشف الوجه القبيح لهذة الدولة التي تريد تدمير اليمن وتمزيقه .

ونصح الناشطون والصحفيون القيادة الاماراتية الاهتمام ببلادهم واسترجاع جزرهم التي تحتلها ايران ، وترك اليمن وشانها لابنائه