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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرار عاجل من محمد بن سلمان لـ"درع الخليج" بعد مظاهرات هزت البحرين واشتباك مسلحين مع الشرطة (فيديو)

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن صدور قرار عاجل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قوات درع الخليج، بعد مظاهرات هزت البحرين واشتباك مسلحين مع الشرطة هناك. وبحسب المصادر؛ فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر قوات درع الخليج التي تشكل القوات السعودية قوامها بالدخول إلى البحرين والتمركز في المعسكرات الرئيسية؛ تحسبًا لأي مظاهرات. Advertisements وجاء قرار محمد بن سلمان، بعد اتصال هاتفي من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن الاضطرابات التي تشهدها بلاده، على خلفية إعدام معارضين شيعة. ووفقًا للمصادر، فإن محمد بن سلمان، أمر قوات "درع الخليج" بعدم التدخل إلا في حالة ظهور مسلحين واشتباكهم مع قوات الشرطة البحرينية، أو خروج مظاهرات عارمة في الميادين العامة. هذا، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مواطنًا بحرينيًا قتل عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للحكومة، إثر مظاهرات في عدة مناطق بالبحرين. وبث ناشطون بحرينيون، على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد خروج مظاهرات حاشدة تهتف ضد الملك حمد بن عيسى آل خلفية، وتطالب بتغيير النظام على خلفية إعدام ناشطين بتهمة الإرهاب.

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