تراند اليوم : فتاة دخلت الى غرفة قياس الملابس بمحل لبيع الفساتين .. وخرجت بكارثة كبرى!!شاهد"

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة دخلت الى غرفة قياس الملابس بمحل لبيع الفساتين .. وخرجت بكارثة كبرى!!شاهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements ردت مثل هذه القصص كثيراً، و لكن لا أحد يعلم عنها بسبب الخوف من الفضائح و السمعة. ولكن التستر على هذه الذئاب البشرية خوفاً من الفضيحة ما هو الا مساعدة لهم. ففي احدى هذه القصص ان فتاة دخلت الى محل لبيع الفساتين وعندما اعجبها الفستان دخلت لغرفة الغيار لقياسه وما ان دخلت حتى لحقها الذئب البشري العامل في المحل، واقفل الباب ووضع يده على فمها لكي لا تصرخ وقام باغتصابها دون اي شعور بالذنب. لذلك يجب على الفتيات ان يأخذن حذرهن عند دخول محلات الملابس، وعدم دخول المحلات غير الامنة الا بوجود مرافق.

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