شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسين الجسمي في ورطة .. فضيحة اخلاقية مع فنانة عربية مشهورة وفنان راب عالمي .. والسلطات الإماراتية تتخذ اول موقف حازم .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمقطع فيديو، عقبت الممثلة المغربية الشهيرة، مريم حسين، على حكم قضائي إماراتي بحبسها وطردها منالإمارات لمدة 3 أشهر، بتهمة "هتك العرض" بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وعاقبتها المحكمة على خلفية فيديو إباحي منسوب إليها مع مغني الراب.

وقالت الفنانة المغربية في تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام، “لسة ورانا الاستئناف، وأنا عندي أمل برب العالمين، وعندي أمل بالحكم اللي راح ينصفني، وإن الله يمهل ولا يهمل”.

واعتبر محاميها خليفة المفتول، أن ” وسائل الإعلام روجت لنصف الحقيقة فقط “، مردفا في تغريدة على تويتر أن ” ” محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنامريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين صالح الجسمي وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

وكانت محكمة جنح دبي، قد قضت يوم 25 يوليو الجاري، بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين، عن دولةالإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أشهر.

وصدر الحكم ضد مريم حسين، عن تهمة هتك العرض مع مغني راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأعلنت المحامية والإعلامية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما اليوم ببراءة موكلها، الإعلامي صالح الجسمي، الشقيق الأكبر للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، مع معاقبة مريم حسينبالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

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