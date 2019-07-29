شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أول ظهور لقائد عسكري كبير مع عدد من أفراده بصنعاء بعد انشقاقهم عن الشرعية ( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي " محمد ناصر البخيتي" اليوم الأحد، صورة من أمام ضريح الرئيس السابق لما يسمي بالمجلس السياسي الاعلى "صالح الصماد" ورفاقه في العاصمة صنع، تجمعه بالعقيد “جمال جوبح ناصر الجماعي” قائد كتيبة في اللواء 63 جبهة الحدود منطقة علب، الذي أعلن انشقاقه عن صفوف العدوان.

وأكد البخيتي في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن العقيد جمال الجماعي، عاد إلى حضن الوطن وانشق عن صفوف العدوان، بعد أن أدرك حقيقة أهداف دول العدوان بتقسيم اليمن.

وكان عضو المكتب السياسي للحوثيين ، محمد ناصر البخيتي، نشر أمس الأول صورة في ميدان السبعين، وهو بجانب المقدم “محمد حاتم عوبل السدعي”، أحد ضباط ما يسمى بـ”اللواء الثالث عروبة”، الموالي للعدوان والمرابط في جبهة الخوبة في جبهة جيزان، الذي أعلن انشقاقه عن الشرعية.