تراند اليوم : ورد الآن : ضربات جوية تستهدف تجمعات ومواقع «للحوثيين»

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : ضربات جوية تستهدف تجمعات ومواقع «للحوثيين» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، يوم الأحد، عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



وذكر موقع الجيش سبتمبر نت على ان مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين تجمعا للمليشيا الانقلابية، في منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

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وأسفرت الغارتين عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربة ( BMB) تابعة لهم.



في السياق استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات مواقع المليشيا في منطقة الزبيريات غربي المديرية ذاتها، مما أدى مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا، وتدمير سلاح عيار 23، وعربة تابعة لهم.