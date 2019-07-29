تراند اليوم : شاهد بالصور : تحذيرات عاجلة .. مخلوقات خطيرة تجتاح اليمن وهذا ما قد يحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصور : تحذيرات عاجلة .. مخلوقات خطيرة تجتاح اليمن وهذا ما قد يحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” الخميس إن التكاثر الصيفي للجراد الصحراوي يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا على مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن ودول القرن الأفريقي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أسراب الجراد الصحراوي تهدد اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال..



المزيد على موقع أخبار الأامم المتحدة:

https://t.co/Kg8nyEhXyd pic.twitter.com/cDkEtz7dMx — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 25, 2019

">

أخبار الأمم المتحدة✔@UNNewsArabic

شاهد أيضاً:

أسراب الجراد الصحراوي تهدد اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال..

المزيد على موقع أخبار الأامم المتحدة:

https://news.un.org/ar/story/2019/07/1037351 …

أسراب الجراد الصحراوي تهدد اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال..



المزيد على موقع أخبار الأامم المتحدة:

https://t.co/Kg8nyEhXyd pic.twitter.com/cDkEtz7dMx — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 25, 2019 /photo/1 Advertisements

١١٩

أسراب الجراد الصحراوي تهدد اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال..



المزيد على موقع أخبار الأامم المتحدة:

https://t.co/Kg8nyEhXyd pic.twitter.com/cDkEtz7dMx — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 25, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

أسراب الجراد الصحراوي تهدد اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال..



المزيد على موقع أخبار الأامم المتحدة:

https://t.co/Kg8nyEhXyd pic.twitter.com/cDkEtz7dMx — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 25, 2019

وحذرت منظمة “فاو” في بيان من النتائج الضارة لهذا التهديد والذي قد تنتج عنه آثار ضارة على الغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما “يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان” في هذه البلدان.

وصنفت المنظمة الأممية تصاعد حالة تفشي الجراد الصحراوي في المناطق الداخلية والساحلية في اليمن وداخل السودان بأنه “خطر متوسط إلى مرتفع”.

أسراب الجراد الصحراوي تهدد اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال..

وحذر البيان من أن ذلك سيؤدي إلى تشكيل أسراب تهدد الإنتاج الزراعي بحلول نهاية الصيف، مشيرا إلى ما سيتبع من “زيادات أخرى على جانبي البحر الأحمر خلال فصل الشتاء القادم”.

وقال البيان إن الحالة في اليمن تحديدا هي “الأكثر إثارة للقلق” حيث تواجه البلاد الخطر الأكبر بسبب انتشار أسراب الجراد على نطاق واسع وهطول الأمطار الغزيرة التي ستتسبب في تشكل الأسراب اعتبارا من هذا الأسبوع.

وتقول الفاو إن أسرابا ناضجة من الجراد شوهدت في عدة مواقع من شمال شرق الصومال، مما تسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل، كما أن أسراب الجراد تتشكل الآن على طول الساحل الشمالي الغربي وربما في الشمال الشرقي من البلاد.

ومن المتوقع حسب المنظمة أن يحدث تكاثر مماثل في شرق أثيوبيا، بينما قد تنتقل مجموعات من الجراد البالغ من منطقة الأمهرا الشمالية إلى مناطق التكاثر الصيفي في غرب إريتريا وداخل السودان.

وأوردت الفاو أيضا أن أعدادا كبيرة من “الجراد البالغ” تتواجد في السودان في وادي النيل، وكذلك بشكل متفرق مؤخرا على ساحل البحر الأحمر وفي شمال كردفان حيث سيحدث التكاثر الصيفي.

مخلوقات خطرة

ويعيش الجراد الصحراوي لمدة ثلاثة أشهر تقريبا وتضع الجرادة الأنثى ما يقارب 300 بيضة، ويمكن لجرادة واحدة استهلاك ما يعادل وزن جسمها تقريبا من الأطعمة الطازجة كل يوم، أي حوالي غرامين يوميا.

ويأكل سرب صغير جدا في يوم واحد، كمية طعام تعادل ما يتناوله 35 ألف شخص تقريبا وفقا لمنظمة “فاو”.

ودعت المنظمة في بيانها إلى تنفيذ عمليات عاجلة لمكافحة الجراد الصحراوي بغرض حماية المحاصيل والتخفيف من مخاطر تفشي الحشرة في اليمن، ومنع أسراب الجراد من غزو الدول المجاورة.

إجراءات عاجلة لمنع انتشار

وأشارت منظمة “فاو” إلى أن انعدام الأمن في اليمن ونقص الإمكانيات والمعدات يعيق تنفيذ عمليات المسح والمكافحة.

وفي حالة السودان تقول المنظمة إنه ورغم أن البلد أكثر استعدادا وجهوزية مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة، إلا أن “الوضع السياسي الحالي في البلاد قد يقلل من فعالية عمليات المكافحة هذا الصيف”.