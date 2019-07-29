شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المشاط يصدر قرارات مفاجئة بتعيينات جديدة لقيادات موالية ( الأسماء ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، السبت، قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في مجلس الشورى والحكومة. ووفقا لوكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فإن المشاط أصدر القرار رقم (144) لسنة 2019 م بتعيين الآتية أسماءهم أعضاء في مجلس الشورى:

1- عبدالله عبدالجليل عبدالنور الصوفي شاهد أيضاً: Advertisements 2- عبدالرحمن أحمد عبدالسلام الجرزي 3- أحمد علي محمد الظفري كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (146) لسنة 2019م نصت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ زايد يحيى محمد صالح الريامي، نائباً لوزير شؤون المغتربين بدرجته. وفقا لما نشرته الوكالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : المشاط يصدر قرارات مفاجئة بتعيينات جديدة لقيادات موالية ( الأسماء ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.